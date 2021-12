Per Eitan primo giorno a casa, 'sta bene' dice lo zio

(ANSA) - PAVIA, 04 DIC - Una tranquilla giornata in famiglia, nella casa degli zii paterni a Travacò Siccomario (Pavia) dove è tornato ieri sera poco prima di mezzanotte. Eitan, 6 anni, unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone (nella quale ha perso i genitori, il fratellino di 2 anni e i bisnonni), ha dormito nella villetta accanto agli zii Or e Aya e alle sue due cuginette. "Eitan sta bene", si è limitato a dire lo zio Or Nirko dietro la tenda verde installata all'ingresso dell'abitazione per garantire la privacy e la tranquillità del bambino. Attorno alla villetta, in un sabato gelido, regna l'assoluta tranquillità.

Or, la moglie Aya (tutrice del bambino), Eitan e le cuginette dovranno ora trascorrere un periodo di quarantena dopo il rientro ieri da Israele, con un volo da Tel Aviv a Orio al Serio (Bergamo). (ANSA).