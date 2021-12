Litigano e lo gettano dal balcone, presi dai carabinieri

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Hanno lanciato dal balcone dell'appartamento in cui erano un uomo di 28 anni che è stato trovato tramortito a terra nel centro di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo ieri all'alba. E' questa l'accusa con cui i carabinieri hanno arrestato un 18enne con precedenti e hanno fermato un trentenne.

Secondo quanto hanno ricostruito i militari, il 28enne di origine marocchina insieme a una donna era entrato nell'appartamento probabilmente per comperare droga. Ne è nata una lite con tre uomini. Il 18enne e il trentenne, anche loro marocchini, nella colluttazione lo avrebbero scaraventato fuori dal balcone, provocandogli lesioni gravi al braccio. Il 18enne è stato quindi arrestato in zona. Il trentenne, che era scappato in auto, è stato trovato in un appartamento a Bonate sopra e fermato. Entrambi si trovano ora in carcere. (ANSA).