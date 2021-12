Droga e fuochi illegali, presi padre e figlio a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Padre e figlio di 50 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di 300 grammi di droga, una balestra e 54 ordigni artigianali che custodivano nei loro appartamenti a Milano.

Ieri i militari del nucleo operativo della compagnia Milano Duomo, assieme ai colleghi della stazione di Affori, hanno perquisito le abitazioni dei 2 a seguito di un'indagine che li ha condotti in un condominio in via del Danubio. Padre e figlio avevano 54 ordigni artigianali (di cui 37 "cipolle" e 17 candelotti "cobra"), una balestra e circa 300 grammi tra cocaina e marijuana. Il materiale esplosivo è stato fatto brillare dai carabinieri all'interno della cava nord di Paderno Dugnano (Milano). (ANSA).