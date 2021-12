Artigiano in Fiera: Guidesi, è vittoria della Lombardia

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - "Quando molti pensavano a chiudere le fiere noi abbiamo lavorato per far tornare il comparto protagonista come merita mettendo a disposizione strumenti concreti e ingenti risorse economiche per sostenere piani di sviluppo. Oggi è la conferma che avevamo ragione a fidarci dei nostri imprenditori che non si sono mai fermati e mai scoraggiati: questa è la Lombardia". Lo afferma l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, all'inaugurazione della venticinquesima edizione a Fieramilano (Rho). (ANSA).