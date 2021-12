Inter, Inzaghi: "Infortuni? Serve più attenzione sui calendari"

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Troppi infortuni nell'ultimo periodo in Serie A? Ci siamo dentro tutti, giocando ogni 2-3 giorni non è semplice. Bisognerebbe guardare con più attenzione i calendari, magari cominciare prima il campionato o mettere insieme le partite delle Nazionali. Dobbiamo adeguarci". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa. "Sicuramente non ci saranno Ranocchia e Darmian e ci sono pochissime possibilità per De Vrij e Kolarov - ha spiegato -. Vedremo oggi, penso che li porteremo alla prossima, se non a Madrid a Cagliari. Bastoni è sfebbrato ma non è ancora uscito sul campo, ci sono contusi da valutare". (ANSA).