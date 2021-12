Prefettura Milano, attenzione a luoghi Movida

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Tutte le articolazioni territoriali della Questura di Milano, dell'Arma dei Carabinieri e del Comando della Polizia Locale saranno impiegate nel loro ambito di competenza, nei controlli già pianificati nel Piano di Controllo Coordinato del Territorio, "con particolare attenzione ai luoghi caratterizzati dalla cosiddetta Movida". Lo prevede il piano disposto della Prefettura di Milano in vista dell'entrata in vigore, il 6 dicembre, delle nuove regole di contenimento del coronavirus, tra cui il Green pass "rafforzato" "Massima attenzione - si legge nel piano - dovrà essere rivolta al centro cittadino" In particolare alla la Galleria Vittorio Emanuele II, alla zona Mercanti, Cordusio, via Dante, corso Garibaldi e corso Como, Arco della Pace, aree Ticinese, Darsena, Navigli" e altre.

Particolare attenzione verrà riservata alla zona di via Torino, corso Vercelli, corso Buenos Aires e ad altre "anch'esse caratterizzate da elevata frequentazione e da un consistente numero di esercizi pubblici".

I controlli riguardanti i mezzi pubblici, eseguiti da squadre miste composte da personale delle Aziende di trasposto e Forze dell'ordine "dovranno essere prioritariamente di tipo preventivo, non dovranno incidere negativamente sulla mobilità e dovranno essere svolti in contesti di luogo adeguati allo scopo".

Saccone ha detto di confidare sulla collaborazione dei cittadini la quale ha consentito che la Lombardia da giugno rimanesse in zona bianca. Una collaborazione che, ha detto il prefetto, consentirà a tutti di vivere "un bianco Natale".

