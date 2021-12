Green pass: prefetto Milano, pattuglie miste per controlli mezzi

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Il piano emerso dal Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza di Milano in vista delle nuove norme per contenere la diffusione del coronavirus , tra cui il Green pass rafforzato, prevede "un'estensione di controlli già in corso in un piano centrato sulla prevenzione".

"Partiremo con un piano che prevede di verificare il rispetto del controllo da parte dei datori di lavoro - ha spiegato il prefetto Renato Saccone -. Sarà un piano di controllo coordinato che non distoglie forze dal territorio e che prevede il contributo di Polizia, Carabinieri, Polizia locale e Guardia di Finanza nell'ambito delle rispettive competenze".

Per i mezzi pubblici sono previste "squadre affiancate" di incaricati di pubblico ufficio (personale delle aziende) e forze dell'ordine all'ingresso dei mezzi. Controlli - ha sottolineato Saccone - che non devono avere conseguenze sul servizio. Non è escluso vi siano controlli all'uscita e, in questo caso, se vi saranno irregolarità saranno erogate sanzioni.

"Non è un rapporto controllato-controllore ma basato sulla fiducia la quale ha consentito che in questi mesi la Lombardia rimanesse in zona bianca", ha concluso il prefetto. (ANSA).