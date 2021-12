Carabinieri: Guerini, in Lombardia 6mila arresti nel 2021

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Le stazioni e le tenenze Carabinieri della Legione Lombardia, nel 2021, hanno segnalato all'autorità giudiziaria quasi 50.000 persone e ne hanno tratte in arresto oltre 6.000, perseguendo complessivamente circa 400.000 reati, contro la persona e il patrimonio". Lo ha detto a Milano il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine di una visita al Comando Legione.

Un contrasto alla criminalità che non si ferma per la pandemia e che non ha visto "alcuna riduzione delle risorse e del personale per le attività operative". Tra le varie operazioni e indagini dell'Arma, Guerini ha ricordato quelle "di verifica alla corretta percezione del reddito di cittadinanza, che hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria di circa 780 persone e al riscontro di indebite percezioni per quasi 3 milioni di euro". (ANSA).