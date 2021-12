Scuola:le Stem entrano al museo con sound art e videomapping

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Proiezioni interattive, sound art, videomapping e algoritmi creativi per appassionare i ragazzi alle Stem: li propongono il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e la Fondazione Rocca con il progetto Future Inventors, dedicato alla scuola secondaria di primo grado.

Al progetto è legato un laboratorio, che aprirà il 4 dicembre e si presenta come luogo di sperimentazione immersiva della contaminazione fra scienza, tecnologia e arte. Per Fondazione Rocca, nel sistema scolastico italiano emerge sempre più forte la necessità di dotarsi di una strategia educativa nuova: secondo le sue analisi, infatti, i risultati degli studenti, a partire dalla scuola media, iniziano a peggiorare in rapporto sia a quelli degli altri paesi europei che, in maniera ancora più evidente, nei confronti dei paesi asiatici. Anche nel nuovo rapporto di ricerca, che la Fondazione presenterà a breve, le difficoltà degli studenti delle scuole medie nelle materie scientifiche emergono con evidenza. "Collocare l'educazione scientifica al centro dell'istruzione - sottolinea Lorenzo Ornaghi, Presidente del Museo - è un gesto di responsabilità necessario e sempre più urgente".

Fondazione Rocca ha cofinanziato il laboratorio di Future Inventors e collaborato alla messa a punto di un percorso di formazione rivolto agli insegnanti che possa contribuire a cambiare il modo di insegnare le Stem nelle scuole secondarie.

"Migliorare l'approccio alle materie scientifiche di studentesse e studenti - spiega Gianfelice Rocca, Presidente della Fondazione - rappresenta un obiettivo strategico per poter vivere in modo consapevole in un mondo che si sta evolvendo con grande rapidità. Dotare le nuove generazioni di queste competenze equivale a quello che ha rappresentato per noi imparare l'inglese: avere cioè gli strumenti di libertà".

