Natale: a Palazzo Lombardia luci e pattinaggio sul ghiaccio

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Pista di pattinaggio sul ghiaccio, presepi dal mondo, spettacoli, musica e proiezioni di film e cartoni animati. E ancora luci, abeti e iniziative benefiche. E' il ricco calendario di eventi organizzato dalla Regione Lombardia per le feste natalizie.

Da oggi fino al 9 gennaio, piazza Città di Lombardia, a Milano, sarà illuminata a festa e ospiterà, grazie alla collaborazione di Ersaf, diversi abeti, pini e decorazioni, per ricreare un bosco lombardo e un villaggio di Natale per bambini e famiglie. Inoltre sarà allestito un punto informativo per la distribuzione di vario materiale su rifugi, itinerari montani.

Tutte le attività del calendario 'Il Natale brilla a Palazzo Lombardia' si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid e saranno fruibili solo presentando il Green pass.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta al pubblico da domani 3 dicembre fino al 16 gennaio. Dal 21 al 23 dicembre in programma gli spettacoli 'Omaggio a Roberto Brivio', 'Lombardia Chantant' e il Concerto di Natale dell'Orchestra 'I Pomeriggi Musicali'. Nello spazio espositivo di IsolaSet e in ingressi di Palazzo Lombardia, saranno in mostra diversi presepi etnici (20 in tutto), provenienti dal Museo delle Missioni Estere dei Frati Cappuccini missionari di Piazza Cimitero Maggiore. L'Auditorium Testori ospiterà una rassegna cinematografica di animazione, aperta fino a esaurimento posti e gratuita, dove saranno proposti, dalle 15.30 titoli dedicati al Natale.

Spazio anche alla solidarietà con 'Il Giocattolo sospeso'.

L'iniziativa in collaborazione con Assogiocattoli e Croce Rossa e prevede la raccolta di giocattoli nuovi. Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà un ingresso alla pista di pattinaggio scontato del 50%. In piazza saranno ospitate anche raccolte fondi di diverse associazioni, tra cui Ail e Azione contro la fame. (ANSA).