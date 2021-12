In Lombardia polizia locale potrà usare dissuasori elettrici

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Via libera all'utilizzo dei dissuasori elettrici per la Polizia locale in Lombardia. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. L'ok è arrivato attraverso la seconda legge di revisione ordinamentale 2021 approvata questa mattina dal Consiglio regionale. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato De Corato - è quello di fornire questi nuovi strumenti di sicurezza alle Polizie locali. Nei prossimi bandi saranno pertanto presenti, tra il materiale acquistabile dai Comuni finanziato da Regione Lombardia, anche gli 'stun gun'".

Si tratta "di uno strumento di difesa sempre più diffuso, che si distingue dal taser poiché manca la forza propulsiva esplosiva del dardo lanciato. Più sicuri quindi i nostri agenti e più sicuri i cittadini lombardi", ha concluso De Corato.

(ANSA).