Covid: Moratti, intensive molto sotto soglia di preoccupazione

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Al di là di qualche caso sicuramente meritevole di attenzione, posso rassicurare che Regione Lombardia non avrà più quelle criticità drammatiche che ha avuto l'anno scorso. Ora siamo pronti e continuiamo ad ampliare il numero di posti letto in terapia intensiva". Lo ha detto il vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti a L'aria che tira su La7.

In Lombardia, ha voluto tranquillizzare Moratti, "abbiamo potenziato le terapie intensive e in questo momento abbiamo un tasso di occupazione del 7%, quindi molto sotto la soglia considerata di preoccupazione dal Governo. Stessa cosa vale per l'area medica, dove abbiamo il 13% di occupazione".

Inoltre "abbiamo un numero di positivi per 100 mila abitanti di 120, quindi sotto la media nazionale che è di 140". (ANSA).