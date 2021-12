Covid: in Lombardia superata la soglia dei mille ricoverati

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Con 147.234 tamponi effettuati è di 2.620 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende all'1,7% (ieri 2%). Cresce il numero di ricoverati in terapia intensiva (+3, 111) e nei reparti (+6, 893). Il numero complessivo dei pazienti ricoverati per Covid supera dunque la soglia dei mille, toccando quota 1004. Sono 17 i decessi, che portano il totale a 34.413 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 896 i positivi segnalati a Milano (di cui 374 a Milano città), 122 a Bergamo, 337 a Brescia, 172 a Como, 85 a Cremona, 75 a Lecco, 63 a Lodi, 124 a Mantova, 247 a Monza, 121 a Pavia, 52 a Sondrio e 225 a Varese. (ANSA).