Caso camici, Salvini: 'Richiesta della procura vergognosa'

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "La richiesta della procura di Milano è semplicemente vergognosa: chi ha aiutato la propria comunità dev'essere ringraziato e non processato". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando la richiesta di processo per il governatore lombardo Attilio Fontana.

"Tutto come volevasi dimostrare" ha detto invece l'avvocato Jacopo Pensa che, assieme a Federico Papa, ha commentato la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm di Milano nei confronti del governatore. "Non c'è nulla di sorprendente dal momento che non è stata accolta la nostra richiesta di archiviazione. D'ora in poi avremo a che fare con un giudice davanti al quale ci difenderemo seduti allo stesso livello dell'accusa. Fontana è certo della sua estraneità alle vicende contestate". (ANSA).