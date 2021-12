Al via a Palazzo Reale restauro centrotavola di Raffaelli

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Decorò la tavola per il banchetto che il viceré Eugenio di Beauharnais offrì in onore di Napoleone per la sua incoronazione a Re d'Italia, il Centrotavola del famoso mosaicista romano del Settecento Giacomo Raffaelli conservato a Palazzo Reale, a Milano. L'opera verrà restaurata grazie a un accordo tra Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura e Fondazione Atlante in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano.

Per lungo tempo collocato nella Sala della Lanterna al piano nobile di Palazzo Reale, il centrotavola è attualmente posizionato nella Sala delle Quattro Colonne che, al termine del restauro, nel settembre 2022, diventerà la sua sede definitiva di esposizione.

Il centrotavola è formato da tre parti: un lungo elemento centrale di circa 9 metri composto da 13 basi in marmo e due elementi gemelli che venivano collocati alle estremità del parterre principale, lunghi ciascuno 1.60 m e formati ognuno da due basi in marmo. L'intera composizione raggiunge complessivamente i 13 metri ed è formata da 242 pezzi. Gli interventi di restauro saranno condotti dalla Fondazione Scuola Beato Angelico (Laboratori ReBA) e il progetto prevede la partecipazione degli studenti che frequentano corsi a ciclo unico di Restauro, che avranno l'opportunità di affiancare i restauratori.

Il restauro inizierà nel mese di dicembre 2021 e verrà compiuto a porte aperte, per consentire al pubblico di seguire gli interventi con un appuntamento fisso il terzo sabato del mese. Saranno programmate giornate e incontri dedicati agli esiti delle varie fasi dei lavori e ad approfondimenti storico-artistici. Da gennaio 2022 verrà anche avviato un ciclo di lezioni, rivolto agli studenti. (ANSA).