Natale: letterine bimbi in volo dalle librerie a Rovaniemi

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Uno speciale ufficio postale dove portare le letterine per babbo Natale, che il 19 dicembre prenderanno il primo volo diretto da Milano a Rovaniemi per essere consegnate direttamente nelle mani dell'uomo che veste panni rossi e non si taglia la barba bianca da decenni. E' l'iniziativa lanciata da Librerie Feltrinelli ed easyJet in tre librerie di Milano (Duomo, Piazza Piemonte e Corso Buenos Aires).

Da oggi al 15 dicembre, i bambini troveranno nell'Area Kids delle tre librerie un'apposita cassetta delle poste all'interno della quale potranno imbucare la propria lista dei desideri.

L'ultimo giorno, un pilota easyJet le raccoglierà all'interno di un sacco, per poi trasportarle di persona sul primo volo easyJet in partenza il 19 dicembre da Milano Malpensa a Rovaniemi, in Finlandia, dove si trova la casa di Babbo Natale.

Per i piccoli curiosi, sui canali social @easyJet_Italia e @laFeltrinelli sarà possibile seguire passo per passo il lungo viaggio dei loro desideri: si partirà con la raccolta delle letterine nelle librerie, proseguendo con l'apertura delle cassette e il lungo viaggio verso la terra dei lapponi. E per finire, la consegna direttamente nelle mani di Babbo Natale.

