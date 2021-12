(ANSA) - PAVIA, 01 DIC - La 'Triade' di Arnaldo Pomodoro torna a Pavia e inaugura lo spazio espositivo permanente degli 'Horti' del Collegio Borromeo, una galleria a cielo aperto che nasce per promuovere, raccontare, far rivivere la bellezza.

L'opera verrà installata giovedì 9 dicembre, giorno di San Siro, patrono della città. Le tre maestose colonne "celebrano la civiltà umana e le sue conquiste", spiega lo scultore. Il comodato quinquennale nasce dalla sinergia tra l'Almo Collegio Borromeo e la Fondazione Arnaldo Pomodoro. Le tre imponenti colonne in fiberglass bianco (alte 15 metri per un diametro di un metro e mezzo) sono una delle creazioni più importanti dell'artista. Dopo aver svettato dal 1985 al 2002 in piazza Milano, ed essere poi migrata verso altre destinazioni espositive, la 'Triade' torna a Pavia e sarà installata negli Horti Borromaici. "Per uno scultore la massima aspirazione è ambientare la propria opera all'aperto, tra la gente, le case, il verde, in un confronto con il tessuto urbano e il paesaggio", sottolinea Arnaldo Pomodoro, 95 anni, scultore tra i più grandi al mondo.

"Accogliamo con orgoglio e infinita riconoscenza la Triade del maestro Arnaldo Pomodoro, un lavoro che per l'artista è ricco di memorie e che, nel suo ergersi maestoso, celebra l'uomo, le sue conquiste, l'aspirazione alla libertà e alla democrazia - aggiunge il rettore Alberto Lolli -. Un regalo che volentieri facciamo a tutti per festeggiare i 460 anni della fondazione del Collegio". (ANSA).