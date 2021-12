Giornalisti: proclamati sette giorni di sciopero a Donna Moderna

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - La redazione dello storico settimanale della Mondadori 'Donna Moderna' ha proclamato sette giorni di sciopero contro la cessione della testata a Stile Italia Edizioni, che fa parte del Gruppo La Verità di Maurizio Belpietro. Uno si è svolto ieri e un altro oggi.

"I giornalisti e le giornaliste di 'Donna Moderna' - si legge nel comunicato dei giornalisti -, che hanno costruito uno dei maggiori successi giornalistici e commerciali fra i periodici italiani, sempre in prima linea sulle innovazioni organizzative ed editoriali del settore periodici Mondadori, alla vigilia della vendita della testata non condividono le modalità con cui finora l'azienda ha risposto alle loro richieste sulle condizioni di uscita dal perimetro di Mondadori Media e non approvano la scelta dell'editore di liberarsi in questo modo di testate storiche che hanno fatto la fortuna dell'azienda".(ANSA).