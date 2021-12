A Milano 'Mi amo 2022',evento sulla cura di sé e degli altri

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Un evento sulla cura di sé, degli altri e della Terra, tra intrattenimento, sport, cultura, scienza e spettacolo per un'iniziativa dedicata alla solidarietà, all'inclusione sociale e alla riconversione. Si chiama 'Mi Amo 2022: la felicità è una scelta' l'evento in programma il prossimo luglio al Parco Sempione di Milano.

Promosso da Sitaly - innovativo Network Solidale - in collaborazione con Fondazione Frida's Friends, Fondazione Condividere, Medici con l'Africa CUAMM, Insuperabili Onlus, l'evento è supportato da Martina Riva, assessore allo Sport della Città di Milano.

"Sono davvero contenta di offrire il supporto dell'assessorato allo Sport di Milano all'ottima iniziativa promossa da Sitaly e dal suo Ceo, Alessandro Coppola, che ringrazio - commenta l'assessore Riva -. L'attività sportiva istituisce da un lato una sana competizione e quindi una costante ricerca del miglioramento. Dall'altro lato, sport significa inclusione, condivisione di emozioni, solidarietà, valori, benessere fisico e anche sostenibilità. Sitaly va esattamente in questa direzione e Milano è molto orgogliosa di accogliere questa iniziativa".

All'iniziativa, prevista dal 2 al 10 luglio, è prevista la partecipazione di olimpionici, campioni mondiali di varie discipline, atleti, scienziati e opinion leader. Tutti coinvolti in un evento che pone al suo centro valori come l'inclusione, la solidarietà, l'educazione allo sport, la sostenibilità. Mi Amo 2022 è infatti un evento a 360 gradi dove il "prenditi cura di te" assume un significato ampio, rivolto non solo alle persone, ma anche all'ambiente e al pianeta in cui viviamo. (ANSA).