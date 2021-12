A Fiera Milano 'G! Come Giocare' diventa Show per Natale

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - A partire dal 4 dicembre, l'auditorium di Fiera Milano a Rho, si trasformerà in un palcoscenico in grado di far vivere la magia del Natale ai bambini e alle loro famiglie. Sono più di 60, infatti, gli eventi che animeranno il calendario di 'G! Come Giocare The Show', il salone dedicato al gioco, prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators.

Il palinsesto dello show si snoderà in 6 giornate (4, 5, 7, 8 dicembre, 11 e 12 dicembre), che regaleranno alle famiglie magia e divertimento da mattina a sera. Cuore pulsante sarà lo spettacolo 'Rainbow Christmas Stars', che vedrà in scena i personaggi più amati dai bambini, dai '44 Gatti' a Pinocchio, dalle fate del Winx Club ai piccoli My passport friends. Lo show presenterà due spettacoli al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio.

Tra gli ospiti più attesi anche le Lol, le famosissime doll protagoniste del nuovo film 'L.O.L. Surprise! The Movie'. Tra uno spettacolo e l'altro, saranno previsti momenti di intrattenimento a ritmo di musica come la baby dance, il character della Juventus, karaoke e tanti cartoni animati.

(ANSA).