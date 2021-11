Moratti: 'In riforma sanità rafforzato ruolo dei sindaci'

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Durante il dibattito consiliare "abbiamo voluto rafforzare il ruolo dei sindaci nelle diverse sedi di rappresentanza e la previsione di pareri che verranno dati sugli atti programmatori". Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante un breve intervento in Consiglio regionale prima del voto sulla riforma della sanità.

"Abbiano rafforzato - ha aggiunto Moratti - anche il ruolo del terzo settore e della associazioni dei pazienti e previsto un potenziamento dei consultori. Abbiamo inserito un fondo per la telemedicina, per dare concretezza a questa tematica che sarà sempre più importante nell'evoluzione della nostra sanità.

Abbiamo previsto anche accessi più facili per la disabilità e che gli investimenti ed gli acquisti siano effettuati con criteri di sostenibilità ambientale".

L'assessore ha poi ringraziato i consiglieri, gli stakeholder auditi nella fase preparatoria in commissione, i dirigenti delle Ats e delle Asst impegnati nella campagna vaccinale e il governatore Attilio Fontana, oggi assente per motivi di salute.

"Non era scontato che si potesse arrivare a questo dibattito, dopo l'affaticamento delle strutture per la pandemia che ancora si prolunga", ha concluso. (ANSA).