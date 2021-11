Gip, 'ndranghetista intimidì una vittima

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Quando una delle vittime dell'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio si presentò il 24 maggio in Procura a Milano per deporre, pochi giorni dopo l'arresto del 50enne accusato di aver stordito con benzodiazepine una studentessa e averla violentata, un suo amico "pluripregiudicato" e "contiguo" alla criminalità organizzata "'ndranghetista" si sarebbe appostato fuori dal Palagiustizia per seguirla "con lo sguardo con fare minaccioso, incutendo timore". Lo si legge nella nuova ordinanza notificata in carcere per altri 5 casi, compreso il tentato omicidio della ex moglie, a carico di Di Fazio, che sarà interrogato domattina dal gip.

