Incendio in palazzo nel Milanese, due intossicati lievi

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi un incendio divampato in un palazzo a Sesto San Giovanni, nel Milanese. La Polizia di Stato e i Vigili del fuoco intervenuti hanno infatti sottratto appena in tempo alle fiamme una dozzina di bombole di gas, oltre che messo in salvo quattro residenti, uno dei quali stava per lanciarsi nel vuoto.

Il 118, accorso sul posto, in via Trento, intorno alle 9.30, con diverse ambulanze, ha soccorso un paio di persone per il fumo respirato, diagnosticando lievi intossicazioni. (ANSA).