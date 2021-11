Atalanta: Gasperini rinnova fino al 2024

(ANSA) - BERGAMO, 30 NOV - "Gian Piero Gasperini rimarrà con noi fino al 2024". Ad annunciarlo, a Sky Sport, dopo il 4-0 inflitto al Venezia, è l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi.

"Questa è la serata giusta per ringraziare l'allenatore, insieme ai ragazzi, per un lavoro che sta dando grandi frutti. Con mister Gasperini - ha aggiunto - c'è un rapporto forte e oggi abbiamo formalizzato il prolungamento del suo contratto fino al 2024 con opzione per un ulteriore anno (a favore del club, ndr).

Siamo felici di annunciarlo dopo una vittoria in casa: un atto che dimostra come noi crediamo in lui e come lui creda nell'Atalanta".

I bergamaschi oggi hanno battuto 4-0 il Venezia agganciando l'Inter al terzo posto in classifica, in attesa del match degli uomini di Inzaghi in programma domani.(ANSA).