A Milano studenti Manzoni occupano aula magna,vogliamo spazi

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno occupato questa mattina per alcune ore l'aula magna dell'istituto per chiedere una nuova aula autogestita "indispensabile per la nostra crescita personale basata sul confronto", come ha spiegato sui social il collettivo dell'istituto che ha portato avanti la protesta "in risposta alla mancanza di dialogo e interessamento da parte di presidenza e corpo docenti".

Secondo gli studenti infatti "permane la tendenza alla scuola vetrina e dell'eccellenza, con una ricerca di valutazione e tramite un fitto calendario di verifiche e interrogazioni, con un'ingiustificata avversione verso i nostri comportamenti, senza tenere in considerazione il fatto che queste situazioni possano causare malessere psicologico - si legge nella comunicazione diffusa - e ponendoci in una continua e malata competizione tra compagni e compagne".

L'occupazione si è conclusa quando il liceo ha diffuso una circolare in cui istituisce una apposita commissione per il dialogo tra docenti e studenti, composta da cinque docenti e cinque studenti. (ANSA).