Torre bruciata: residenti, problema alloggi ancora non risolto

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Gli abitanti della Torre dei Moro di via Antonini, distrutta da un incendio tre mesi fa, chiedono in una lettera diffusa alla stampa un tavolo con Regione e Comune per trovare una soluzione al problema alloggi.

"Auspichiamo da mesi che sia convocato al più presto un tavolo tra le istituzioni - si legge nella lettera -, Comune e Regione con l'obiettivo di superare vincoli e lacci burocratici che impediscono una chiara soluzione del problema alloggi".

I residenti hanno poi spiegato che per quanto riguarda i contributi del Comune di Milano, "il primo era il pagamento della fattura dell'albergo Quark residence, che ha ospitato le famiglie lo scorso mese di settembre e anticipata dagli stessi residenti. Al momento però la stessa non è stata ancora rimborsata". Il secondo contributo di 500 euro a fondo perduto per nucleo familiare per fronteggiare le prime spese di emergenza al momento secondo i residenti "non è ancora stato bonificato". Sul tema degli alloggi "delle 8 soluzioni indicate dal Comune almeno un terzo non sono percorribili in quanto si trovano dall'altro capo della città e con 34 minori diventa difficile gestire le scuole". (ANSA).