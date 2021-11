Musica: Fatboy Slim al Fabrique di Milano

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - La più superstar dei dj, Fatboy Slim, si esibirà il prossimo 3 dicembre 2021 al Fabrique di Milano. Con più di 35 anni di carriera, album epici quali 'You've Come A Long Way, Baby', collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese, un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone, Norman Cook sarà in console insieme a Dj Ralf, riferimento del djing italiano ed internazionale.

L'accesso al Fabrique è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo. (ANSA).