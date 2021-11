Aziende del Trentino dal 4 al 12/12 all'Artigiano in Fiera

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Ci sono anche le eccellenze del Trentino alla 25/a edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 23. In particolare, sono 31 gli attori del territorio che, grazie al sostegno di Trentino Marketing e di Trentino Sviluppo e in collaborazione con Associazione Artigiani e Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento si mostreranno al pubblico.

In esposizione e in vendita il pubblico troverà una selezione di prodotti tipici del territorio: amari di erbe officinali, liquori, birre e distillati artigianali, prodotti caseari, salumi tipici come Lucaniche e Speck, "i salmerini di Astro, i canederli, le mele conosciute in tutto il mondo, lo Strudel. E ancora: artigianato del legno con articoli natalizi e prodotti naturali per la cura della persona. Presenti anche lo Skirama Dolomiti Adamello Brenta e i comprensori sciistici del Trentino Orientale con le proposte turistiche della Val di Fiemme, Fassa e San Martino di Castrozza. In Artigiano in Fiera, inoltre, i visitatori potranno degustare le tipicità del territorio all'Osteria Trentina.

"Questa presenza numerosa di realtà del territorio trentino - afferma Roberto Failoni, assessore provinciale - rappresenta l'evidente segnale di una forte volontà di ripartenza per uno dei settori economici che più hanno sofferto nell'ultimo anno e mezzo". "Come Trentino Marketing - dichiara Maurizio Rossini, amministratore delegato di TM - abbiamo colto nel tempo le potenzialità di questo appuntamento per valorizzare e promuovere il meglio dell'artigianato e dell'agroalimentare trentino con le sue aziende e le sue innumerevoli eccellenze". (ANSA).