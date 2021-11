Natale: a Milano 30 km di luminarie in 200 vie, è record

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il Natale 2021 riaccende l'economia di Milano e regala il primo record: saranno 30 i chilometri di vie (oltre 200), decorate grazie al contributo di 14 sponsor che hanno risposto al bando del Comune presentando progetti per illuminare al contempo distretti e vie commerciali nel centro e in periferia. Lo rende noto Palazzo Marino.

Nel cuore della città i chilometri saranno 12, nel resto dei quartieri saranno almeno 18, una lunghezza mai raggiunta prima - spiega il Comune - visto che nel 2019, ultimo anno senza pandemia, i chilometri coperti da luminarie erano stati 12 per circa 180 vie e l'anno scorso solo 9 (7 in centro e 2 nei quartieri).

Ai 30 chilometri degli sponsor andranno poi sommate le altre vie addobbate grazie ai progetti delle varie associazioni di quartiere che fino al 14 dicembre potranno partecipare, con i loro progetti, all'avviso del Comune e ricevere fino a 3mila euro in contributi, per un totale di 75mila euro.

"Siamo felicissimi per questo straordinario risultato - dichiara l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello -. I progetti presentati da 14 sponsor, contro i 4 del 2020 e gli 8 del 2019, premiano una città che sta vivendo con attenzione al rispetto delle regole ma con grande impegno un periodo di ripresa in ogni settore, a cominciare da quello economico".

Questi gli sponsor e le località del centro illuminate: Dior (corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza Duomo); Netflix (corso Como da piazza Gae Aulenti a largo La Foppa, corso Garibaldi); Nivea (viale Monza, da Piazzale Loreto a Sesto Marelli); Unieuro (via Marghera); Ralph Lauren (via della Spiga), Galbanetto (corso Garibaldi, da largo La Foppa a via Anfiteatro), Discovery Italia (via Panfilo Castaldi e via Lecco); Nexi (via Piero della Francesca, via Poliziano, via Procaccini e via Canonica); Veralab (via Guido d'Arezzo), Giochi Preziosi (via Orefici), Montenapoleone District (via Montenapoleone, via Verri, via Sant'Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso, via Bagutta, via San Pietro all'Orto, piazza Croce Rossa); Banca Mediolanum (via Dante, via Tommaso Grossi); Nhood Service (corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia, corso di Porta Venezia), Urban Up Unipol (corso di Porta Romana e via Confalonieri). All'elenco si aggiunge Hines - che non ha partecipato al bando - ma che sosterrà, con le stesse modalità, l'illuminazione di via del Gesù in centro e una località (nel suo caso una scuola) in periferia. La sponsorizzazione complessiva è pari a circa 1,4 milioni di euro.(ANSA).