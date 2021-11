Lombardia: riforma sanità, protesta del Movimento 5 stelle

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il Movimento 5 stelle ha organizzato oggi un presidio in piazza Duca d'Aosta sotto il Pirellone per protestare contro la revisione della legge sanitaria varata dalla giunta Fontana e approvata in commissione dal centrodestra.

L'Aula di Palazzo Pirelli tornerà a riunirsi domani mattina alle 10, per iniziare il voto degli emendamenti (quasi duemila), articoli e ordini del giorno.

"Il centrodestra assente - scrive il M5s - ha perso l'occasione di iniziare a votare la (non)riforma Moratti-Fontana. La scarsa inclinazione al lavoro dei Consiglieri di centrodestra costa caro alla (non)riforma Moratti-Fontana, il cui voto è stato rinviato per mancanza del numero legale". (ANSA).