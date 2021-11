Calcio: Gazidis torna a San Siro, omaggio dei tifosi

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - "Coraggio e tenacia, ad Ivan Gazidis un caloroso bentornato a casa". E' lo striscione con cui la Curva Sud del Milan riaccoglie l'amministratore delegato rossonero a San Siro.

Il dirigente del Milan, a lungo assente dall'impianto sportivo a causa dei problemi di salute legati al carcinoma alla gola diagnosticato lo scorso luglio, è tornato oggi a San Siro per assistere al match contro il Sassuolo dopo essere stato presente venerdì in sede per sancire il rinnovo di contratto di Stefano Pioli fino a giugno 2023.

Gazidis, da bordocampo, ha ringraziato con commozione i tifosi per l'affetto ricevuto. (ANSA).