Vaccini, Bertolaso: 'Strigliati dg Ats e Asst, dobbiamo correre'

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - "Se non facciamo 100mila terze dosi al giorno non fermiamo l'onda. Per questo ho dato una strigliata ai direttori generali delle Ats e delle Asst, per fare in modo di correre più velocemente. Dobbiamo vaccinare a tappeto tutti, giorno e notte". Lo ha detto il consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, nel convegno 'Transizione, la grande scommessa', organizzato da Forza Italia a Erba, nel Comasco.

Una strigliata condivisa anche dalla vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, e dal direttore generale Welfare, Giovanni Pavesi perché, come ha confermato a margine lo stesso Bertolaso, "ci sono state alcune difficoltà nella vaccinazione per la terza dose e continueranno ad esserci per alcuni giorni, ma stiamo già sistemando tutta l'organizzazione".

"Oggi abbiamo fatto più di 50mila inoculazioni, martedì arriveremo a quota 60mila per poi arrivare alla fine di settimana prossima in cui spero di raggiungere quota 100mila che è un numero davvero importante" ha aggiunto Bertolaso.

"Non abbiamo problemi a trovare le location giuste, ma dobbiamo riorganizzare la macchina, in considerazione di questa grande ondata che è arrivata con le recentissime decisioni del governo - ha concluso l'ex numero uno della Protezione Civile -.

Decisioni che hanno trovato un po' tutti impreparati, perché passare da 1,6 milioni di aventi diritto a oltre 5 milioni nell'arco di poche ore non è facilissimo da gestire". (ANSA).