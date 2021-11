Terminato corteo 'No Green pass' a Milano, decine di identificati

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - E' terminato il corteo 'no Green pass' che questo pomeriggio si è svolto per il 19/o sabato di fila nel centro di Milano. Cento manifestanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine, che in diverse occasioni hanno bloccati i contestatori chiudendo alcune strade. Nove persone, rende noto la Questura, saranno denunciate per manifestazione non preavvisata, violenza privata e interruzione di servizio pubblico. Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti dei partecipanti alla manifestazione per eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per sanzioni amministrative anche per il mancato utilizzo delle mascherine.

Nel tardo pomeriggio, un centinaio di antagonisti che partecipava al presidio era stato bloccato a metà del corso di Porta Ticinese dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. (ANSA).