Green pass: denunciato attivista già perquisito ieri

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Un attivista del movimento cosiddetto 'no Green pass' è stato denunciato questa sera in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Informativo di Milano per istigazione a delinquere, manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata. Lo stesso attivista aveva subito ieri una perquisizione dagli stessi carabinieri per un'aggressione a un giornalista di La7 avvenuta il 13 novembre scorso.

Questa sera, nel corso dell'attività di monitoraggio della manifestazione, i militari hanno notato il contestatore in piazza Duomo, dov'era riuscito a raggruppare alcuni manifestanti e a far partire un corteo di una cinquantina di persone in via Torino.

Eluse le forze dell'ordine, l'attivista ha prima bloccato la marcia di un'autovettura e poi ha scaraventato a terra un passante a bordo di uno scooter. I carabinieri sono riusciti a fermarlo e ad accompagnarlo in caserma per deferirlo in stato di libertà. (ANSA).