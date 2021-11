A Milano apre 'Ri-Nascita' spazio per le donne al Corvetto

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Da oggi a Milano c'è un nuovo spazio di aggregazione femminile. Si chiama 'Ri-Nascita' ed è stato inaugurato nel quartiere periferico del Corvetto, in via Oglio 21, da Alessandra Kustermann, ideatrice del progetto, primario del Pronto soccorso ostetrico ginecologico del Policlinico di Milano e presidente dell'associazione Donna aiuta donna Onlus, insieme all'assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran e a quello al Welfare e Salute, Lamberto Bertolè.

L'intento di 'Ri-Nascita' è quello di offrire un punto di supporto dedicato alle donne e anche ai giovani del quartiere.

Sarà possibile ottenere consulenze psicologiche gratuite e, in collaborazione con il consultorio Bertarelli e il consultorio di via Oglio, saranno individuati bisogni sanitari e psico-sociali per indirizzare le donne ai servizi più adeguati, agendo da facilitatore. Saranno offerti corsi di meditazione, superjump, attività formative, momenti ludici e aggregativi per le donne e i minori.

"Dall'inizio della pandemia molte donne hanno subito un peggioramento delle loro condizioni di vita. Anche per questo adesso vogliamo offrire alle donne del quartiere un luogo caldo e accogliente, dove trovare ascolto, orientamento e risposte ai loro bisogni", ha dichiarato Kustermann. 'Ri-Nascita' si integra con il piano per la valorizzazione del quartiere Corvetto voluto dal Comune di Milano. "Spazi così saranno fondamentali per contribuire a valorizzare il quartiere Corvetto - ha commentato Maran -. È necessario per questo mettere al centro i servizi per le persone". Lina Sotis, giornalista e presidente dell' associazione Quartieri Tranquilli, ha promosso e supportato l'apertura di questo spazio di aggregazione femminile al Corvetto, realizzato grazie al sostegno di Istituto Ganassini che ha contributo con una donazione di 50.000 euro al progetto.

