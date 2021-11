Sciopero: Cub-Usb, bloccato magazzino Amazon a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il magazzino Amazon al Terminal 2 dell'aeroporto milanese della Malpensa è stato bloccato con un presidio dalle 11 circa di oggi e fino alle 14 nell'ambito dello sciopero di 24 ore del trasporto aereo indetto per oggi. Lo rende noto la Cub-Trasporti e Usb Lavoro Privato riferendosi al settore cargo. Secondo i sindacati "l'80% dei circa 700 lavoratori di Mle-Bcube, una delle società di logistica per la distribuzione, presa in consegna e spedizione delle merci nei due aeroporti, hanno preso parte all'astensione".

La Mle-Bcube, come spiega Gianni Cervone, della Cub-Trasporti, ha in appalto anche il lavoro del magazzino Amazon nello scalo milanese. "Diciamo basta al continuo utilizzo strumentale da parte di Mle-Bcube, della crisi pandemica, per continuare a utilizzare lavoro precario e stagionale e sempre più flessibile - sottolinea il sindacalista -. Lo sciopero è contro le scelte aziendali che vedono i lavoratori subire modifiche di turnazioni oltre a cambi di orario già programmati, e turni che non consentono ai lavoratori di programmare la propria vita privata ed il proprio tempo libero. Contro il continuo utilizzo dei provvedimenti disciplinari in modo discriminatorio e per intimidire chi chiede il rispetto dei propri diritti".

La crisi, secondo i sindacati di base, ha solo sfiorato il cargo, che "a differenza di altri settori non ha mai smesso di lavorare e fare profitto ed ora è giusto che venga riconosciuto ai lavoratori un premio Covid per aver sempre lavorato anche nei periodi più critici e spesso senza le adeguate misure di sicurezza".

"Per quanto riguarda i voli - spiega la società di gestione Sea - non è stato cancellato alcun volo e pertanto Linate e Malpensa sono pienamente operativi per tutta la giornata". I sindacati Cub e Ubs hanno invece spiegato che lo sciopero proseguirà per le 24 ore previste. (ANSA).