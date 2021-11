Green pass: pm Milano, No vax pericolosi con logiche branco

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - I No Vax e No Green pass nelle loro manifestazioni non autorizzate del sabato a Milano, e anche in quella del 13 novembre scorso in cui si è verificata un'aggressione ad un giornalista de La7 e al suo operatore, "agiscono in maniera compatta" con "logiche da branco e talvolta travisati" e la "pericolosità di tali frange" si manifesta anche nei confronti di "cronisti e reporter".

Lo scrive il pm di Milano Enrico Pavone, del dipartimento antiterrorismo guidato da Alberto Nobili, nel decreto di perquisizione, eseguito stamani dai carabinieri, a carico del 62enne di Sesto San Giovanni (Milano) accusato di violenza privata aggravata per aver costretto "con violenza e minaccia" il cronista televisivo a interrompere il lavoro che stava svolgendo.

L'uomo, stando agli atti, avrebbe agito con "un gruppo di almeno dieci soggetti rimasti ignoti" rivolgendo al giornalista "frasi ingiuriose" e poi lo avrebbe accerchiato assieme agli altri. Avrebbe anche "violentemente" afferrato "la telecamera dell'operatore" spostando l'obiettivo verso il basso. (ANSA).