Sanità: raccolti 133mila euro per fondazione Ieo-Monzino

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Abbiamo un obiettivo chiaro e concreto: fornire il sostegno essenziale e insostituibile al lavoro di Ricerca dei medici e dei ricercatori dello IEO e del Monzino in maniera sempre più significativa": lo ha detto Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Ieo-Monzino, al Christmas Gala per la Ricerca della Fondazione, che si è tenuto ieri a Villa Necchi Campiglio di Milano.

Durante la cena dedicata a pazienti, donatori, medici e ricercatori e a tutti coloro che sono stati e sono vicini alla Fondazione e ai due Istituti milanesi, anche grazie a un'asta silenziosa, sono stati raccolti 133.000 euro che contribuiranno direttamente alla raccolta fondi per la Fondazione Ieo-Monzino che sostiene le attività di ricerca dell'Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.

A condurre la serata, Roberta Capua. a fare gli onori di casa, la presidente della Fondazione: "È stato un anno - ha detto - particolarmente intenso, a tratti anche più complesso del precedente, credo di poterlo dire per ognuno di noi, e nonostante tutte le difficoltà la Fondazione Ieo-Monzino, di cui sono onorata e orgogliosa di essere Presidente da due anni, è riuscita a tenere le mani sul timone e la testa alta, organizzando moltissime iniziative di fundraising e di informazione in tutta Italia. E' grazie anche a serate come questa che è possibile continuare a fare nuove scoperte scientifiche e raggiungere ulteriori traguardi nella prevenzione e nella cura delle patologie oncologiche e cardiovascolari, la ricerca si conferma il migliore investimento per il futuro di tutti". (ANSA).