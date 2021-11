Protezione civile, conclusa maxi esercitazione 'Vardirex'

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Esercitazione di Protezione Civile nei comuni bresciani di Toscolano Maderno e Salò e in quelli di Monza e Cesano Maderno per testare la reazione a calamità naturali con rischio idraulico e idrogeologico. Esercito e Associazione Nazionale Alpini hanno impiegato oltre 350 persone, in prevalenza della Brigata Alpina Taurinense.

Gli interventi dei genieri del 32esimo Reggimento Guastatori di Fossano, alla guida delle due Task Force, hanno riguardato in particolare una struttura per disabili, il supporto nell'allestimento di un posto medico avanzato e il recupero di sfollati mediante barchini a chiglia rigida nel Comune di Toscolano. In Brianza invece sono state condotte la pulizia dell'alveo del fiume Lambro, al fine di scongiurarne eventuali esondazioni, e il pompaggio di acque mediante idrovore ad alta capacità dal Parco di Monza.

Per il Presidente dell'Ana, Sebastiano Favero, esercitazioni come questa, denominata 'Vardirex', "lanciano messaggi fondamentali, soprattutto ai giovani il cui impegno è di grande importanza per il Paese", dice ricordando "l'esperienza formativa dei campi scuola per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25, avviata quest'anno dall'ANA, in cui i giovani si sono confrontati con le realtà degli Alpini e della Protezione Civile, traendone esperienze giudicate unanimemente positive".

"La Forza Armata, in questa circostanza con le Truppe Alpine e le strutture operative dell'Associazione Alpini è pienamente coinvolta in programmi e sperimentazioni che hanno come obiettivo il raggiungimento di una maggiore capacità d'intervento in sinergia con tutte le altre organizzazioni che si occupano di previsioni e soccorso", conclude il Comandante delle Truppe Alpine, generale di corpo d''armata Ignazio Gamba.

(ANSA).