Marcia funebre a Milano contro riforma sanità

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sarà una marcia funebre, stile New Orleans, suonata dalla Banda degli Ottoni a Scoppio, ad accompagnare, domani, il corteo organizzato dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute contro la riforma della sanità lombarda che si snoderà dalle 16.30 da Piazza Duca d'Aosta per arrivare in Via Filzi 22, davanti al Consiglio Regionale, sotto il Pirellone, dove è in corso la discussione sulla revisione della legge della sanità lombarda.

"E' un funerale che non vorremmo mai dover celebrare per davvero - ha detto Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica- per questo dobbiamo impedire che in Lombardia passi la cosiddetta riforma della sanità targata Moratti-Fontana, sarebbe una grave iattura: la morte certa per inedia del servizio sanitario pubblico e soprattutto per il diritto alla salute di tutti!" La marcia fa seguito alla manifestazione del 23 ottobre in Piazza Duomo e al flash mob con tanto di funerale della sanità pubblica lombarda organizzato lo scorso 20 novembre, sotto il Pirellone. (ANSA).