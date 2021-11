Ad Artigiano in Fiera le eccellenze del Friuli Venezia Giulia

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Ci sono anche le eccellenze del Friuli Venezia Giulia alla venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma dal 4 al 12 dicembre a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Grazie al sostegno di PromoTurismoFVG e CATA FVG, sono trentacinque le aziende rappresentanti dell'artigianato e dell'enogastronomia del territorio.

"Anche quest'anno il Cata Artigianato Fvg non si è lasciato sfuggire l'occasione di poter realizzare un progetto di grande visibilità per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia.

Ciò è stato possibile grazie ad un'unione di intenti e di sinergie collaborative con PromoTurismoFVG e AgriFoodFVG", afferma il presidente di Cata FVG Ariano Medeot.

Al padiglione 3, all'interno di un'area di oltre 600mq, il pubblico potrà trovare una selezione di prodotti tipici del territorio friulano: dall'agroalimentare con il prosciutto di San Daniele, il Frico, i vini e le birre artigianali, gli amari, le delizie della tradizione come la Brovada e la Gubana, alla sartoria di qualità, passando per accessori moda, complementi d'arredo e articoli naturali per la cura della persona. In fiera troverà spazio anche un luogo del gusto dedicato alla degustazione di alcune delle eccellenze gastronomiche friulane.

