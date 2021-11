Medicina: da Ia e innovazione chirurgica ripresa post-covid

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia, torna il 26 e 27 novembre a Salsomaggiore Terme (Parma) l'annuale convegno di Traumatologia e clinica forense.

"Il Covid-19 sarà quest'anno al centro del dibattito. L'epidemia da coronavirus ha, infatti, modificato le abitudini di vita di milioni di persone, incidendo negativamente sulla qualità e sui servizi garantiti ai cittadini, a cominciare da quelli legati alle cure ospedaliere. Aspetti che saranno approfonditi dai principali luminari italiani nel corso di un'intensa due giorni di dibattiti e confronti", anticipa il professor Fabio Maria Donelli di Milano, co-presidente del Congresso in programma al Palazzo delle Terme.

'L'innovazione tra chirurgia ortopedica e medico riabilitativa, l'intelligenza artificiale: potenzialità, aspetti giuridici etici e medico legali', con nuova metodologia valutativa alla luce dei più recenti aspetti giurisprudenziali, è il titolo del convegno.

"La significativa riduzione dei nuovi contagi - spiega Donelli - consente, per ora, un momento di ripresa dell'attività clinica e chirurgica ortopedica, in elezione e sulla traumatologia, specialmente in pazienti anziani e fragili. Oggi la situazione è completamente differente rispetto a due anni fa.

L'attuale scenario clinico pone, innanzitutto, problematiche fondamentali in relazione al nuovo rapporto medico/paziente e all'innovazione tecnologica del consenso informato videoregistrato. La sempre più diffusa disponibilità di 'big data', poi, accompagnata da progressi nel campo dell' informatica, ha portato in primo piano l'utilizzo dell' intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento del quadro anatomo-radiografico delle fratture basato su algoritmi.

Infine, la visualizzazione iconografica si conferma utile fonte di ricerca per la tecnologia in ambito ortopedico e traumatologico, anche e soprattutto in relazione alle patologie aggravate dal Covid". (ANSA).