Ideatore cortei Milano distribuì mille pass presi dal web

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Dall'analisi del telefono del 28enne ideatore dei cortei No green pass del sabato a Milano la Polizia ha scoperto che l'indagato ha inviato via Telegram dei file contenenti circa mille green pass intestati ad altrettante persone. Il giovane ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile.

E' stato quindi denunciato anche per ricettazione, con altre due persone destinatarie dei file contenenti i Green Pass e sottoposte a perquisizione e sequestro dei telefoni. (ANSA).