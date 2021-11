Cosmo, con miei blitz gioco con questi tempi incerti

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Invece di rimandare a un momento sicuro preferiamo giocare in questi tempi incerti". Così Cosmo parla del suo 'blitz' di ieri sera all'Alcatraz di Milano, dove 3000 persone hanno ballato e cantato sulle note di 'La terza estate dell'amore', il suo ultimo album. Un concerto organizzato dopo che 'La festa dell'amore' organizzata per lo scorso ottobre a Bologna è stata rimandata al 2022.

"L'idea del blitz non è qualcosa di isolato e neanche prevedibile, con le notizie recenti non si sa bene che decisioni prenderà il governo ma noi - racconta Cosmo - abbiamo pensato di tenerci pronti a tutto" e per questo "di blitz ce ne saranno altri che annunceremo a brevissimo".

Il blitz - così Cosmo ha voluto chiamare il suo live - "nasce dall'incertezza di questi tempi, abbiamo lottato con la nostra squadra per riuscire a suonare in autunno a Bologna, non ci siamo riusciti e oltre ad aver spostato le date ci siamo detti 'ovunque c'è la possibilità di suonare dobbiamo sfruttarla', visto che i club avevano una situazione burocraticamente più snella abbiamo deciso di infilarci e tirare su uno spettacolo riadattato rispetto a quello di bologna ma un concerto al 100% con tutto il lavoro fatto in questi ultimi anni". Rispetto al passato, a livello di scaletta, Cosmo ha deciso di alternare brani "più da ballare e momenti più tranquilli. Mi piaceva - dice - l'idea di fare un viaggio più completo e profondo".

In attesa del prossimo blitz, dal 3 dicembre sarà in radio 'Vele al vento', secondo estratto dall'ultimo disco, intreccio di sonorità eighties e clubbing, auspicio di un viaggio senza mappe né padroni, che apra al futuro. (ANSA).