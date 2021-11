Coca Cola e Banco Alimentare, 3 milioni pasti contro spreco cibo

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell'aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti, a partire dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sabato 27 novembre. Una partnership che nel corso degli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.

"La magia del Natale Coca-Cola arriverà poi sulle strade e nelle piazze italiane - si legge in una nota dell'azienda - attraverso il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico. Un Real Magic Village itinerante dove riscoprire la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità. Tra le numerose iniziative che animeranno il villaggio, infatti, due permetteranno ai visitatori di contribuire alla causa: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

"Siamo lieti e grati che Coca-Cola voglia essere ancora al nostro fianco per la campagna natalizia. Grazie al loro prezioso sostegno la Rete Banco Alimentare potrà rispondere in modo concreto alle migliaia di richieste di aiuto che giungono ogni giorno alle strutture caritative convenzionate", racconta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus.

"Coca-Cola ha sempre creduto nella magia del Natale e nell'atmosfera che si sprigiona in quei momenti di condivisione e di connessione con gli altri", ha detto Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia. "Quest'anno vogliamo celebrare con un Natale all'insegna della sostenibilità, attraverso un impegno concreto sia per la comunità che per l'ambiente". (ANSA).