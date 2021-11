50 illustrazioni di Paladino per la Divina Commedia

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - E' accompagnata da 50 illustrazioni di Mimmo Paladino la riedizione della Divina Commedia pubblicata da Forma Edizioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Curato da Sergio Risaliti in collaborazione con Riccardo Bruscagli, il volume è arricchito da saggi di Cristina Acidini e Giorgio Bacci e impreziosito da inedite opere di Paladino, che ha voluto dare una interpretazione grafica e pittorica dei canti della Commedia, condensando in immagine la forza espressiva delle tre cantiche dantesche, che andranno a comporre un volume che verrà pubblicato in tre differenti edizioni. La più prestigiosa sarà accompagnata da due litografie autentiche di Paladino.

"Della poetica di Paladino, la letteratura - scrive Bacci - è linfa e sorgente creativa, ricordando per certi versi, a parti ribaltate, quanto diceva Italo Calvino, che si ricordava di aver imparato a fantasticare e creare racconti quando ancora non sapeva leggere, guardando le vignette del "Corriere dei Piccoli". Paladino sviluppa e mette in atto il procedimento inverso: la letteratura serve da punto di avvio per meditazioni artistiche, che infine arrivano a sostituire la parola scritta, sondandone le molteplici valenze espressive". (ANSA).