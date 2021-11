Vino adulterato,sequestrati 700mila euro

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - La Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri di Pavia stanno eseguendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di immobili e disponibilità finanziarie per complessivi 740.000 euro nelle province di Pavia e Cremona, nei confronti di tre soggetti indagati in una recente indagine che ha fatto emergere un'articolata contraffazione e adulterazione dei prodotti vitivinicoli.

Le odierne misure cautelari, disposte dal gip di Pavia "rappresentano il risultato finale di una complessa attività d'indagine, avviata circa due anni fa, svolta dalla Compagnia Carabinieri di Stradella e dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Voghera, con il concorso del Gruppo Carabinieri Forestale di Pavia e dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari che ha consentito di eseguire l'odierno sequestro preventivo di 8 immobili e numerosi conti correnti e ulteriori disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a oltre 700.000 euro, nei confronti di tre soggetti a vario titolo indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". (ANSA).