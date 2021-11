Vaccini, Bertolaso: al lavoro su nuove tempistiche terza dose

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - L'Unità di Crisi della Regione Lombardia "dopo l'improvvisa decisione assunta dal ministero è, già dalla serata di ieri, al lavoro per riorganizzare e ridefinire gli slot per poter accedere alla somministrazione" ma "ad ora non è ancora stata definita alcuna data a partire dalla quale il sistema di prenotazione di Poste consentirà l'accesso con le nuove tempistiche". Lo spiega in una nota il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alle numerose richieste riguardanti la circolare del ministero della Salute che consente di anticipare a 5 mesi la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid.

"E' utile ricordare - aggiunge Bertolaso - che la macchina vaccinale della Lombardia continua a marciare a pieno ritmo, garantendo 30.000 somministrazioni di terze dosi al giorno".

(ANSA).