Scala: Chailly chiude concerti d'autunno con la Filarmonica

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - La Filarmonica della Scala ha chiuso i suoi concerti d'autunno con un appuntamento diretto da Riccardo Chailly dedicato al risveglio della natura.

Un programma in qualche modo 'benaugurante' - con la Scozzese di Mendelssohn e la Pastorale di Beethoven - in vista dell'apertura della stagione vera e propria il 17 gennaio.

I concerti d'autunno sono infatti stati pensati per recuperare in qualche modo le esibizioni saltate a causa del lockdown, in attesa che i teatri tornassero a capienza piena e potesse ricominciare la stagione degli abbonamenti.

Ne sono nati una serie di appuntamenti un po' inusuali come quello di ieri, con il pubblico che ha affollato il loggione dopo aver fatto una ordinata fila per mostrare green pass e biglietto, e più posti liberi in platea e nei palchi. Un pubblico un po' diverso da quello della normale stagione e anche più caloroso, preso dalla delicatezza ma anche dalla ferocia della natura inserite nella terza sinfonia di Mendelssohn e poi nella sesta di Beethoven.

Si tratta del penultimo appuntamento del ciclo con cui Chailly ha diretto l'integrale di Beethoven con la Filarmonica.

La conclusione sarà proprio il 17 gennaio, all'inaugurazione della prossima stagione con la prima (abbinata alla prima sinfonia di Mahler). (ANSA).