Moda:'Ora calma', shopping senza luci e musica per autistici

Un'ora solo per loro, con le luci basse e senza musica, per fare acquisti serenamente: è 'L'ora calma', un'iniziativa della catena di abbigliamento francese Kiabi pensata per assistere ragazzi e ragazze che soffrono di handicap cognitivi, disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico o che hanno fragilità psichiche o fisiche.

L'iniziativa, che parte sabato 27 novembre nel negozio di Rescaldina, nel Milanese, è stata studiata insieme al servizio "L'Isola che non c'è" della Cooperativa La Ruota Onlus di Parabiago: "La proposta di KIABI - spiegano dalla cooperativa - ci è piaciuta subito moltissimo perché va a toccare un aspetto della quotidianità che questi bambini e ragazzi faticano a vivere: fare shopping all'interno di un moderno centro commerciale o di un negozio di abbigliamento è, per molti di loro, disturbante. Le luci al neon, solitamente molto forti, la classica confusione dovuta alla clientela, la musica filodiffusa rappresentano ostacoli difficilmente affrontabili. Motivi che portano i genitori di questi bambini e ragazzi a rinunciare ai tentativi di far vivere ai propri figli un'esperienza di vita quotidiana".

Da queste considerazioni è nata "L'ora calma": tutti gli ultimi fine settimana di ogni mese, il sabato dalle 8 alle 9 e la domenica dalle 9 alle 10, il negozio resterà chiuso alla clientela e saranno ospitate fino a un massimo di sei famiglie alla volta, le luci del negozio saranno accese solo per metà della loro potenza e la musica sarà assente.